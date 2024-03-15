Полузащитник «Балтики»: Мы прошли в полуфинал, лучше быть и не может

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с(1:1, 7:6 по пен.).

«Эмоции от победы над "Локомотивом" самые положительные, "Балтика" прошла в полуфинал, лучше быть и не может. Я думаю, быстрые голы в началах таймов связаны с потерей концентрации, тренер на разборе подскажет. Вы видели, что в начале матча мы могли забивать, за две минуты было четыре удара, но не реализовали свои моменты. А вот "Локомотив" свой первый же момент реализовал.

Что касается большого количества новичков в "Балтике". Сейчас по сыгранности становится получше, на тренировках ребята плюс-минус понимают друг друга. Я надеюсь, что кубковая победа над "Локомотивом" придаст положительные эмоции в чемпионате», — сказал Лазарев Чемпионату.

В результате жеребьевки полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Балтика» встретится с ЦСКА. В паралелльном матче 1/2 финала «Зенит» сыграет против «Спартака».