15:00Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференцийОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги ЧемпионовЖеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Онлайн
  • 14:15
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»
  • 13:42
    • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Полузащитник «Балтики»: Мы прошли в полуфинал, лучше быть и не может

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Балтика Локомотив
    Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев высказался о победе своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пен.).

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Эмоции от победы над "Локомотивом" самые положительные, "Балтика" прошла в полуфинал, лучше быть и не может. Я думаю, быстрые голы в началах таймов связаны с потерей концентрации, тренер на разборе подскажет. Вы видели, что в начале матча мы могли забивать, за две минуты было четыре удара, но не реализовали свои моменты. А вот "Локомотив" свой первый же момент реализовал.

    Что касается большого количества новичков в "Балтике". Сейчас по сыгранности становится получше, на тренировках ребята плюс-минус понимают друг друга. Я надеюсь, что кубковая победа над "Локомотивом" придаст положительные эмоции в чемпионате», — сказал Лазарев Чемпионату.

  • Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
  • Реакция спортивных СМИ на выход команды Сергея Семака в полуфинал Кубка России
  • Вчера

    • В результате жеребьевки полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Балтика» встретится с ЦСКА. В паралелльном матче 1/2 финала «Зенит» сыграет против «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры