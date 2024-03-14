Джикия остался в запасе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.
Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Дуарте, Классен, Денисов, Тавареш, Зорин, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Оренбург»
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Горбани, Прохин, Флорентин, Марин, Горлюк, Куэро.
Запасные: Ходанович, Хотулев, Башич, Мансилья, Воробьев, Малых, Обухов, Михайлов, Вера, Титков, Мартынов, Столбов.
LiveSport.Ru проведет трансляцию матча между «Спартаком» и «Оренбургом», в котором будет решаться судьба главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 14 марта, начало — в 18:00 мск.