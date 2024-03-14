Саутгейт о Филлипсе: В последнее время его форма была недостаточно хорошей

Главный тренер сборной Англиивысказался об игре полузащитника

«В последнее время его форма была недостаточно хорошей. Я говорил с ним об этом, он понимает.

У него есть все качества, чтобы пробиться обратно (в основной состав сборной). Я сказал, что если он и дальше не будет играть в "Сити", это станет проблемой», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо.

Ранее стал известен состав сборной Англии на товарищеские матчи, которые пройдут в марте этого года.

Напомним, что в январе 2024-го года Филлипс перешел в «Вест Хэм» из «Манчестер Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона.