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    Саутгейт о Филлипсе: В последнее время его форма была недостаточно хорошей

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Англии Футбол Англии Манчестер Сити Вест Хэм
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре полузащитника «Вест Хэма» Калвина Филлипса.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «В последнее время его форма была недостаточно хорошей. Я говорил с ним об этом, он понимает.

    У него есть все качества, чтобы пробиться обратно (в основной состав сборной). Я сказал, что если он и дальше не будет играть в "Сити", это станет проблемой», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо.

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    • Ранее стал известен состав сборной Англии на товарищеские матчи, которые пройдут в марте этого года.

    Напомним, что в январе 2024-го года Филлипс перешел в «Вест Хэм» из «Манчестер Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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