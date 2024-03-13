Федотов о победе ЦСКА: Во втором тайме полностью поменяли игру

Главный тренервысказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с(2:0).

«Ростов был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жёсткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но всё равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах.

Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

По сумме 2-х встреч (1:1 и 2:0) армейцы вышли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. После 20-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 32 очками в активе.