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    Федотов о победе ЦСКА: Во втором тайме полностью поменяли игру

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с «Ростовом» (2:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Ростов был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жёсткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но всё равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах.

    Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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    • По сумме 2-х встреч (1:1 и 2:0) армейцы вышли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. После 20-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 32 очками в активе.

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