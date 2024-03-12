Таранов о поражении «Краснодара»: Шокирован результатом, вообще не ожидал, что такое будет

Экс-футболиствысказался о неожиданном поражении своей команды в матче 1/16 финала Кубка России пути регионов с(0:2).

«Честно говоря, я шокирован результатом. Вообще не ожидал, что такое будет. Думал, наоборот захотят реабилитироваться. Видимо, внутри команды что-то не идёт. Перед матчем я был уверен, что "Краснодар" пройдёт дальше. "Краснодар" очень много не забил в первом тайме, пропустил с пенальти и не смог отыграться.

Не мягко говоря, а прямо — у "Краснодара" сейчас результаты не очень. Если у клуба цели занимать самые высокие места, то ни в коем случае нельзя так проигрывать. Что касается отставки Ивича, то пока всё это просто слухи.

Лишь президент клуба Сергей Николаевич Галицкий может дать точные комментарии на этот счёт. Не знаю, какой у Ивича лимит доверия. Убеждён, что тренер недоволен таким результатом», — сказал Таранов Чемпионату.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о возможном увольнении из клуба.

После 20-и туров в РПЛ «быки» занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл.