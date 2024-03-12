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    Ивич: Если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти, то окей

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном увольнении специалиста из клуба.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «У клуба есть владелец, президент, тренер и игроки. Решает владелец и президент. Если клуб решит, что мне надо уйти, то окей. Мой контракт до 31 декабря 2024 года», — передает слова Ивича Чемпионат.

    Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно уступил «Химкам» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России пути регионов. После этого матча «быки» завершили свое участие на турнире.

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