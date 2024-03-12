Ивич: Если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти, то окей

Главный тренервысказался о возможном увольнении специалиста из клуба.

«У клуба есть владелец, президент, тренер и игроки. Решает владелец и президент. Если клуб решит, что мне надо уйти, то окей. Мой контракт до 31 декабря 2024 года», — передает слова Ивича Чемпионат.

Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно уступил «Химкам» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России пути регионов. После этого матча «быки» завершили свое участие на турнире.

После 20-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл.