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    Карпин о поражении «Ростова»: Резко после паузы начали играть не так

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (0:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Во втором тайме не нравилось всё. В первом нравилось всё, во втором всё не нравилось. После перерыва всё изменилось. Резко после паузы начали играть не так.

    В конце матча просто поблагодарил за игру Карасёва. Не согласен с его решением назначить пенальти, и что?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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    • После поражения от ЦСКА «Ростов» завершил свое выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала. После 20-и туров в РПЛ подопечные Карпина занимают 10-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

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