Карпин о поражении «Ростова»: Резко после паузы начали играть не так

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Во втором тайме не нравилось всё. В первом нравилось всё, во втором всё не нравилось. После перерыва всё изменилось. Резко после паузы начали играть не так.
В конце матча просто поблагодарил за игру Карасёва. Не согласен с его решением назначить пенальти, и что?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
После поражения от ЦСКА «Ростов» завершил свое выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала. После 20-и туров в РПЛ подопечные Карпина занимают 10-е место в таблице с 27-ю очками в активе.