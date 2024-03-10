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    «Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

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    Обзор матчей 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    В одной из встреч «Черноморец» обыграл «СКА-Хабаровск» (3:0).

    В составе новороссийской команды голы забили Никита Мельников на 22-й минуте, Денис Фомин на 43-й и Мераби Уридия на 47-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — СКА-Хабаровск 3:0
    Голы: 1:0 Melnikov N. (22'), 2:0 Даниил Фомин (43'), 3:0 Мераби Уридия (47') Черноморец: Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Garaev V., Melnikov N., Rodionov I. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Яо Жан Шарль Оливье, Nikitin K., Simonyan A. Предупреждения: Chichinadze A. (65'), (71')

    После этого матча «Черноморец» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. «СКА-Хабаровск» — на 13-й позиции (25 баллов).

    В параллельном матче «Кубань» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0).

    За весь поединок хозяева смогли нанести 5 ударов в створ ворот и подали 2 угловых. «Арсенал», в свою очередь, совершил 18 штрафных ударов и 7 раз угрожал воротам соперника.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Арсенал Тула 0:0
    Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Иван Темников, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Ezhkov D., Kenfack O., Musaev L. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Bakhar I., Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Игорь Леонтьев (10'), Сослан Таказов (70'), Алекс Мацукатов (76')

    «Кубань» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 21-м баллом в копилке. «Арсенал» — на 2-й позиции (39 баллов).

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