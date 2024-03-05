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    У руководства «Челси» есть несколько кандидатов на замену Почеттино

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    Боссы «Челси» могут уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»
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    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»

    Стало известно, что руководство «синих» уже определилось с несколькими кандидатами на замену Почеттино. На этот пост претендуют Рубен Аморим, который возглавляет «Спортинг» и главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

    Напомним, что Почеттино возглавил «Челси» летом 2023-го года. В нынешнем сезоне «синие» занимают 11-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе после 26-и туров.

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