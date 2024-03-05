У руководства «Челси» есть несколько кандидатов на замену Почеттино

Боссымогут уволитьс поста главного тренера после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

Стало известно, что руководство «синих» уже определилось с несколькими кандидатами на замену Почеттино. На этот пост претендуют Рубен Аморим, который возглавляет «Спортинг» и главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Напомним, что Почеттино возглавил «Челси» летом 2023-го года. В нынешнем сезоне «синие» занимают 11-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе после 26-и туров.

Ранее главный тренер «Челси» высказался о критике в адрес команды со стороны болельщиков клуба.