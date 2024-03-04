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    Почеттино: Я предпочитаю, чтобы вся вина ложилась на меня, а игроки были свободны на поле

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике со стороны болельщиков «синих» в последнее время.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я думаю, что последние игры были очень хорошими. Если фанаты хотят прислушиваться — прекрасно. Если нет, то что я могу сделать? Они будут продолжать освистывать. Я отдаю все силы этой команде.

    Но мы не можем винить болельщиков. Они должны показать своё недовольство. Я предпочитаю, чтобы это происходило через меня, а не через команду.

    Игроки должны чувствовать поддержку болельщиков, и, если честно, я предпочитаю, чтобы вся вина ложилась на меня, а игроки были свободны на поле. Мне всё равно. Я сильный, мне уже 52», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

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