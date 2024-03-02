Клопп: Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы ответил, что шансов нет

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Довольно необычный день. У нас был сложный график. Эта игра далась нам нелегко. У нас были моменты. Мы не очень хорошо начали.

Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы ответил, что шансов нет, это невозможно. В сложившихся обстоятельствах выигрывать матчи просто смешно.

Мы будем восстанавливать силы до следующей игры. То, что сделали ребята, — это нечто особенное. Добиться такого количества очков было большим испытанием. Это никогда не было легко», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Лесники» в следующем туре отправятся в гости к «Брайтону». «Ливерпуль» примет дома в центральном матче «Манчестер Сити».