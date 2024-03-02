Игнатьев: Мне кажется, «Балтика» занимает не свое место в РПЛ

Экс-тренер сборной Россиивысказался об игрев нынешнем сезоне РПЛ.

«Мне в первой части сезона нравилась игра "Балтики", и мне кажется, что команда Сергея Игнашевича сейчас занимает не свое место в турнирной таблице. Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась.

Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в РПЛ нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

После 18-и туров «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место с 13-ю очками в активе.

В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют против «Сочи» 3-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.