Агент Лунева: Для меня вызов голкипера в сборную был прогнозируем

— агент голкиперавысказался о попадании вратаря в расширенный список футболистов, которые могут принять участие на мартовских сборах сборной России.

«Раз Лунева включили в расширенный список сборной России, значит, это заслуженно. Я много раз говорил: на мой взгляд, Андрей сейчас лучший российский вратарь.

Сейчас РПЛ начнётся, и посмотрим, как остальные вратари будут выглядеть. Сложно было сравнивать, потому что два месяца в России не было игр.

Для меня вызов Лунёва в сборную был прогнозируем. Я ожидал этого. Думаю, что теперь он должен будет попасть в основной список на матчи с Парагваем и Сербией. У его "Карабаха" как раз игры с "Байером" 7 и 14 марта», — сказал Смирнов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Лунев стал лидером по количеству сейвов в еврокубках.

В нынешнем сезоне голкипер провел 22 матча за «Карабах», в которых пропустил 29 голов.