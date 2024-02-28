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    Мусаев о Головине: Топ-игрок, ни в одном клубе мира не затеряется

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    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина.

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    «Все, что вы сейчас видите в "Монако", Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против "Баварии", "Манчестер Сити". Саша их возил. Топ-игрок, ни в одном клубе мира не затеряется.

    Хотелось бы, конечно, повторить его путь — хотя бы попробовать. Игра в топ-лигах — мечта любого футболиста. Головин приехал в ЦСКА позже меня, а заблистал в молодежке так, что я не пропускал ни одного матча. Тогда у нас, кстати, было одинаковое амплуа — в центре поля», — приводит слова Мусаева Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Головин провел 22 матча за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

    Напомним, что российский полузащитник пополнил состав французского клуба в 2018-м году, перейдя из московского ЦСКА.

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