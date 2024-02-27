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    Тренер «Аль-Хиляля»: У саудовской лиги гораздо больше фанатов, чем в Португалии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Португалия
    Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о популярности футбола в Саудовской Аравии.

    Жорже Жезуш
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    Жорже Жезуш

    «Футбол в этой стране — это страсть. У саудовской лиги гораздо больше фанатов, чем в Португалии, хотя тут всего 40 миллионов населения (население Португалии, в свою очередь, — 10,5 млн). Это страна, которая вызывает большой интерес у европейских футболистов, во многом из-за уровня заработных плат.

    Иногда я слышу, как европейские игроки критикуют коллег за отъезд в Саудовскую Аравию из-за денег. А что насчёт футболистов, которые уезжают в Англию? Разве они едут туда бесплатно? В Саудовскую Аравию уезжают, потому что здесь лучшие условия.

    Я не знаю, каково моё будущее в этой стране, но знаю, что здесь будут продолжать пытаться собирать лучших игроков из Европы в течение последующих нескольких лет», — приводит слова Мендеша A Bola.

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    «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице саудовской Про-лиги с 59-ю очками в активе после 21-го тура, опережая ближайшего преследователя «Аль-Наср» на 7 баллов.

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