Тренер «Аль-Хиляля»: У саудовской лиги гораздо больше фанатов, чем в Португалии

Главный тренервысказался о популярности футбола в Саудовской Аравии.

«Футбол в этой стране — это страсть. У саудовской лиги гораздо больше фанатов, чем в Португалии, хотя тут всего 40 миллионов населения (население Португалии, в свою очередь, — 10,5 млн). Это страна, которая вызывает большой интерес у европейских футболистов, во многом из-за уровня заработных плат.

Иногда я слышу, как европейские игроки критикуют коллег за отъезд в Саудовскую Аравию из-за денег. А что насчёт футболистов, которые уезжают в Англию? Разве они едут туда бесплатно? В Саудовскую Аравию уезжают, потому что здесь лучшие условия.

Я не знаю, каково моё будущее в этой стране, но знаю, что здесь будут продолжать пытаться собирать лучших игроков из Европы в течение последующих нескольких лет», — приводит слова Мендеша A Bola.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

«Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице саудовской Про-лиги с 59-ю очками в активе после 21-го тура, опережая ближайшего преследователя «Аль-Наср» на 7 баллов.