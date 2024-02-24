Клопп: Хочу выиграть Кубок лиги

Наставник «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от финала Кубка лиги с «Челси», который состоится завтра, 25 февраля.

«Позвольте мне подождать до воскресенья и посмотреть, какие эмоции я буду испытывать. Я просто полностью отдаюсь моменту. Хочу выиграть в воскресенье, но не для себя или своей копилки трофеев, а ради парней, клуба и болельщиков.

То, чем мы занимаемся на текущий момент — это написание замечательной книги. И когда я уйду, мы закроем эту книгу и поставим её на полку. Потом ещё продолжит писать кто-нибудь другой», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

«Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встреча начнется в 18:00 мск.