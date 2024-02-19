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    «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Федуна

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    «Спартак» и бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов подпишут мировое соглашение. Об этом сообщила юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подал несколько исков к клубу и его экс‑владельцу Леониду Федуну.

    «В офисе "Спартака" на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между "Спартаком" и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна.

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    • Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведем совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности.

    Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».

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