«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Федуна

и бывший генеральный директор московского клубаподпишут мировое соглашение. Об этом сообщила юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подал несколько исков к клубу и его экс‑владельцу Леониду Федуну.

«В офисе "Спартака" на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между "Спартаком" и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна.

Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведем совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности.

Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».