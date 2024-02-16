Луис Суарес: Я завершу свою карьеру в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий, выступающий сейчас в МЛС за «Интер Майами» сообщил, что американский клуб будет последним в его футбольной карьере.

«Интер Майами» — последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более откровенным. Моя семья уже знает об этом. Ещё не знаю, когда это произойдёт, но это последний шаг, и я готов к своему последнему испытанию. Мне нужно подумать о своей жизни после того, как карьера будет завершена.

Я говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что таков я. Помню, как один бывший футболист сказал мне, что игрок никогда не может быть готов к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь«, — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Луис Суарес — один из лучших нападающих современности, выступал за "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и многие другие клубы. С 1 января 2024 года стал футболистом "Интер Майами".