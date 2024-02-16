«Интер Майами» не смог выиграть у «Ньюэллс Олд Бойз»

Матч в Форт‑Лодердейле (штат Флорида) завершился со счетом 1:1.
В составе «Интера» автором единственного гола стал Шанидер Боржелен, отличившийся на 64-й минуте.
Гости отыгрались благодаря точному удару Франко Диас на 83-й минуте.
Лидер «Интера» Лионель Месси провел на поле 60 минут.
«Ньюэллс Олд Бойз» был первой командой в карьере Месси, который занимался в академии клуба из Росарио с 1994 по 2000 год.
«Интер Майами» сыграет 21 февраля против «Реал Солт‑Лейк» в рамках первого матча регулярного чемпионата МЛС.