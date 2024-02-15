«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французскийсломил сопротивление испанского— 2:0.

Первый тайм не принес забитых голов.

«ПСЖ» открыл счет на 58-й минуте после стандартного положения. Маркиньос сделал скидку на дальнюю штангу, где Киллиан Мбаппе на опережении проткнул мяч мимо вратаря гостей Алехандро Ремиро.

На 66-й минуте на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян.

Второй гол хозяева забили на 71-й минуте. Брадли Баркола получил мяч в центре поля, набрал скорость, разбросал финтами защитника и пробил мимо вратаря.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала ПСЖ — Реал Сосьедад 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (58'), 2:0 Брэдли Баркола (70') Предупреждение: Робен Ле Норман (36')

Ответная игра пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне.