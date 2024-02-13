«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 1:3 (1:0), обзор голов

В матче 24-го тура междугости смогли одержать волевую победу со счетом 3:1.

Первый тайм завершился победой хозяев, единственный мяч на 30-й минуте забил Жефферсон Лерма.

Сразу после перерыва Конор Галлахер ответил голом с передачи Мало Гюсто.

Он же на 90+1-й минуте оформил дубль с передачи Коула Палмера.

А уже перед финальным свистком Энцо Фернандес поставил точку в матче после паса Палмера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Челси 1:3 Голы: 1:0 Хефферсон Лерма (30'), 1:1 Конор Галлахер (47'), 1:2 Конор Галлахер (90 + 1'), 1:3 Энцо Фернандес (90 + 4') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Даниэль Муньос, Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Науиру Ахамада, 79'), Джордан Айю, Жан-Филипп Матета, Matheus Franca (Одсонн Эдуард, 84') Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел, Тьяго Силва (Леви Колвилл, 61'), Аксель Дисаси, Мало Гюсто (Алфи Гилкрист, 84'), Коул Палмер, Конор Галлахер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Рахим Стерлинг, 79'), Чуквунонсо Мадуэке (Кристофер Нкунку, 46') Предупреждения: Хефферсон Лерма (70'), Даниэль Муньос (79'), Аксель Дисаси (90 + 2'), Николас Джексон (90 + 5')

«Челси» идет сейчас десятым в АПЛ с 34 очками.

Календарь и таблица АПЛ

«Кристал Пэлас» (24) опустился на 15-ю строчку.