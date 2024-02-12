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    Источник: стало известно, что будет в случае, если голкипер получит синюю карточку

    Футбол ФИФА УЕФА
    Появилась информация, что произойдет в случае получения вратарем от арбитра синей карточки.

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    По данным издания The Telegraph, в случае получения синей карточки голкипером команды надо будет выбрать: поставить в ворота на 10 минут полевого футболиста или же совершить полноценную замену вратаря.

    Если команда уже израсходовала свои замены, полевой игрок всё равно должен будет занять место в воротах. Это аналогично тому, как происходит в случае удаления голкипера и без возможности замены.

    Недавно стало известно об эксперименте ФИФА и УЕФА опробовать синюю карточку в женском и молодёжном футболе. Она будет показываться игрокам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. Футболист после ее получения будет отбывать 10-минутное удаление.

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