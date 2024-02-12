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    Артета: Матч с «Вест Хэмом» был особенным для Деклана Райса

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника команды Деклана Райса в матче 24-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (6:0).

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Я очень доволен им, матч с "Вест Хэмом" был особенным для Деклана. Он так сильно любит "Вест Хэм", но в этой игре ему нужно было сосредоточиться на своей задаче, что он и сделал», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

    Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». Полузащитник перешел из стана «молотобойцев» в «Арсенал» летом 2023-го года.

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    • В нынешнем сезоне Райс провел 24 матча за «канониров» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. «Арсенал» занимает 3-е место в таблице Премьер-лиги с 52 очками в активе после 24-х туров.

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