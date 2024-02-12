Артета: Матч с «Вест Хэмом» был особенным для Деклана Райса

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды матче 24-го тура АПЛ с(6:0).

«Я очень доволен им, матч с "Вест Хэмом" был особенным для Деклана. Он так сильно любит "Вест Хэм", но в этой игре ему нужно было сосредоточиться на своей задаче, что он и сделал», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». Полузащитник перешел из стана «молотобойцев» в «Арсенал» летом 2023-го года.

В нынешнем сезоне Райс провел 24 матча за «канониров» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. «Арсенал» занимает 3-е место в таблице Премьер-лиги с 52 очками в активе после 24-х туров.