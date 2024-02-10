Агент: «Спартаку» придется заплатить за Фернандеса 15 млн евро

Эсекьель Фернандес Фото: globallookpress.com
«"Спартак" действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений.
За какую сумму он может уйти из "Бока Хуниорс"? 15 миллионов евро», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в восемь миллионов евро.
Эсекьель провел за первую команду «Бока Хуниорс» 47 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 21-летний аргентинец может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.