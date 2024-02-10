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    Агент: «Спартаку» придется заплатить за Фернандеса 15 млн евро

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    Эрнан Бернан, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака».

    Эсекьель Фернандес
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    Эсекьель Фернандес

    «"Спартак" действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений.

    За какую сумму он может уйти из "Бока Хуниорс"? 15 миллионов евро», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в восемь миллионов евро.

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    • Эсекьель провел за первую команду «Бока Хуниорс» 47 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 21-летний аргентинец может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.

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