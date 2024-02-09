«Спартак» — «Шабаб Аль-Ахли»: счет матча 5:0, обзор голов

Михаил Игнато Фото: globallookpress.com
Дубль в составе москвичей оформил Михаил Игнатов, еще по голу забили Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский и Манфред Угальде.
Зимник кубок РПЛ
«Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) — «Спартак» (Россия) — 0:5 (0:2)
Голы: Игнатов, 3 (0:1). Игнатов, 28 (0:2). Мартинс, 55 (0:3). Зиньковский, 84 (0:4). Угальде, 87 (0:5)«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Бабич (Джикия, 46), Классен (Рябчук, 46), Дуарте (Бозов, 32), Мозес (Зиньковский, 46), Зобнин (Денисов, 32), Игнатов (Мартинс, 46), Умяров (Лайкин, 46), Медина (Зорин, 46), Пруцев (Угальде, 46), Промес (Быковский, 46)Предупреждения: Мартинс, 62. Чернов, 77
Таким образом, «Спартак» одержал первую победу на международном турнире в ОАЭ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 14 февраля сыграет с «Кайратом».