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    Смолов рассказал о планах после завершения карьеры футболиста

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, чем займется после завершения футбольной карьеры.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться. Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул приехать, так как отпуск один и хочется провести его в тёплых странах.

    По поводу учёбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.

    Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день — нет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

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    • Ранее Смолов рассказал об ощущениях от выступления за родное «Динамо».

    В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «бело-голубых», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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