Смолов рассказал о планах после завершения карьеры футболиста

Нападающийрассказал, чем займется после завершения футбольной карьеры.

«План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться. Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул приехать, так как отпуск один и хочется провести его в тёплых странах.

По поводу учёбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.

Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день — нет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

Ранее Смолов рассказал об ощущениях от выступления за родное «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «бело-голубых», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.