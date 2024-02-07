«Лион» — «Лилль»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

Райан Шерки Фото: globallookpress.com
В конце первого тайма счет открыл нигерийский талант Гифт Орбан, пополнивший состав хозяев в январе.
На 47-й минуте Райан Шерки увеличил преимущество «Лиона» до двух мячей.
«Лилль» смог сократить отставание спустя шесть минут после точного удара защитника Алешандро.
Футбол. Франция. Кубок
Лион — Лилль 2:1
Голы: 1:0 Gift Emmanuel Orban (40'), 2:0 Райан Шерки (47'), 2:1 Алешандро Рибейро (53') Лион: Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Николас Тальяфико (Клинтон Мата, 69'), Корентин Толиссо, Максанс Какере, Орел Мангала (Неманья Матич, 64'), Райан Шерки (Эрнест Нуама, 64'), Малик Мартен Фофана (Мама Бальде, 90'), Lucas Perri, Jake O'Brien, Gift Emmanuel Orban (Александр Ляказетт, 69') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Адам Уна, Эдон Жегрова (Тиагу Мораиш, 71'), Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб (Юсуф Язиджи, 77'), Джонатан Дэвид (Андрей Илич, 77'), Анхель Гомес, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 84') Предупреждения: Николас Тальяфико (67'), Дуйе Чалета-Цар (68')
Соперник «Лиона» в следующем круге станет известен позже.