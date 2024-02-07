ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • 22:50
    • Нигерия победила Южную Африку по пенальти и вышла в финал Кубка Африки
  • 21:32
    • Хачанов уверенно пробился в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:32
    • «Локомотив» победил «Сибирь» в овертайме
  • 21:27
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ
  • 21:10
    • Миранчук стал игроком месяца в «Аталанте»
    Все новости спорта

    «Лион» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

    «Лион» — «Лилль»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лилль Лион
    В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лион» победил «Лилль» со счетом 2:1.

    Райан Шерки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Шерки

    В конце первого тайма счет открыл нигерийский талант Гифт Орбан, пополнивший состав хозяев в январе.

    На 47-й минуте Райан Шерки увеличил преимущество «Лиона» до двух мячей.

    «Лилль» смог сократить отставание спустя шесть минут после точного удара защитника Алешандро.

    Футбол. Франция. Кубок
    Лион — Лилль 2:1
    Голы: 1:0 Gift Emmanuel Orban (40'), 2:0 Райан Шерки (47'), 2:1 Алешандро Рибейро (53') Лион: Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Николас Тальяфико (Клинтон Мата, 69'), Корентин Толиссо, Максанс Какере, Орел Мангала (Неманья Матич, 64'), Райан Шерки (Эрнест Нуама, 64'), Малик Мартен Фофана (Мама Бальде, 90'), Lucas Perri, Jake O'Brien, Gift Emmanuel Orban (Александр Ляказетт, 69') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Адам Уна, Эдон Жегрова (Тиагу Мораиш, 71'), Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб (Юсуф Язиджи, 77'), Джонатан Дэвид (Андрей Илич, 77'), Анхель Гомес, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 84') Предупреждения: Николас Тальяфико (67'), Дуйе Чалета-Цар (68')

    Соперник «Лиона» в следующем круге станет известен позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА разнесет «Барыс» на его катке?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Еще одну уверенную победу «Авангард» одержит дома?
  • «Авангард» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 7 февраля
  • 07/02/2024 в 23:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры