Аллегри о своем будущем в «Ювентусе»: Моя позиция не является приоритетной

Главный тренервысказался о своем будущем в клубе после поражения в матче 23-го тура Серии А с(0:1).

«У меня ещё год по контракту, и я считаю, что моя позиция не является приоритетной. Приоритетом является то, что ребята должны сохранять концентрацию.

С тех пор как я вернулся в клуб, в нашей команде сменилось 15 игроков. Мы снизили средний возраст с тех пор, как я вернулся.

Клуб внёс очень конкретный вклад в построение команды, которая теперь может играть в Лиге чемпионов. Мы сделали то, что должны были сделать, и попытаемся добиться успеха снова в этом году», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

После 23-х туров «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 53 очкамим в активе, отставая от лидера чемпионата («Интер») на 4 балла.