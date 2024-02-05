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    Де Росси сообщил, что добавил Азмуна в заявку на Лигу Европы

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    Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал об изменениях в заявке на матчи Лиги Европы.

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    «Я не составлял весь список сам, я сделал только три изменения.

    Моим приоритетом было наличие набора игроков с запасными вариантами на каждой позиции. Ранее у нас в заявке был только один вингер — Пауло Дибала, поэтому я пригласил Бальдазини, а учитывая, что Андреа Белотти ушел и мы не уверены, когда восстановится после Тэмми Абрахам, я добавил еще в команду и Сердара Азмуна», — приводит слова Де Росси пресс-служба «Ромы».

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    • В нынешнем сезоне Азмун провел 15 матчей за «Рому» и забил гол. Подопечные Де Росси занимают 6-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе.

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