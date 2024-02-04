«Челси» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:4, обзор голов

обыграл(4:2) в суперрезультативном матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забили «синие» на 19-й минуте. Полузащитник команды Коул Палмер получил мяч в штрафной соперника после навеса и нанес точный удар в нижний угол.

До конца 1-го тайма «Вулверхэмптон» успел забить 2 гола. Сначала нападающий гостей Матеус Кунья сравнял счет на 22-й минуте. Затем защитник «Челси» Аксель Дисаси оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

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Во 2-м тайме у «Вулверхэмптона» получилось развить свое преимущество. Сначала все тот же Матеус Кунья на 63-й минуте забил 3-й гол своей команды, а затем на 82-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Челси». Именно Кунья реализовал одиннадцатиметровый удар, оформив хет-трик.

На 86-й минуте «Челси» сумел забить гол престижа. Защитник команды Тьягу Силва выпрыгнул выше остальных после подачи углового удара и отправил мяч в нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вулверхэмптон 2:4 Голы: 1:0 Коул Палмер (19'), 1:1 Матеус Кунья (22'), 1:2 Аксель Дисаси (автогол) (43'), 1:3 Матеус Кунья (63'), 1:4 Матеус Кунья (пенальти) (82'), 2:4 Тьяго Силва (86') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто (Алфи Гилкрист, 81'), Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Бен Чилвел (Бенуа Бадьяшиль, 81'), Мойсес Кайседо (Николас Джексон, 63'), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 72'), Кристофер Нкунку (Карни Чуквуэмека, 72') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 87'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон, Макс Килман, Пабло Сарабия (Томми Дойл, 72'), Марио Лемина, Педру Нету (Жанрикне Беллегард, 72'), Матеус Кунья, Joao Gomes (Мэтт Доэрти, 90') Предупреждения: Мало Гюсто (31'), Нелсон Семеду (39'), Педру Нету (41'), Мойсес Кайседо (56'), Бен Чилвел (78')

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (31 балл).