1-й таймАрсенал — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на Livesport в соцсетях и выиграй 10000 рублей
  • 20:00
    • Бублик победил Чорича и выиграл турнир в Монпелье
  • 19:02
    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
  • 18:58
    • Дубль Гарначо обеспечил «Ман Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
  • 19:21
    • Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»
    Все новости спорта

    «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

    «Челси» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Вулверхэмптон
    «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» (4:2) в суперрезультативном матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Первый гол забили «синие» на 19-й минуте. Полузащитник команды Коул Палмер получил мяч в штрафной соперника после навеса и нанес точный удар в нижний угол.

    До конца 1-го тайма «Вулверхэмптон» успел забить 2 гола. Сначала нападающий гостей Матеус Кунья сравнял счет на 22-й минуте. Затем защитник «Челси» Аксель Дисаси оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Календарь и таблица АПЛ

    Во 2-м тайме у «Вулверхэмптона» получилось развить свое преимущество. Сначала все тот же Матеус Кунья на 63-й минуте забил 3-й гол своей команды, а затем на 82-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Челси». Именно Кунья реализовал одиннадцатиметровый удар, оформив хет-трик.

    На 86-й минуте «Челси» сумел забить гол престижа. Защитник команды Тьягу Силва выпрыгнул выше остальных после подачи углового удара и отправил мяч в нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Вулверхэмптон 2:4
    Голы: 1:0 Коул Палмер (19'), 1:1 Матеус Кунья (22'), 1:2 Аксель Дисаси (автогол) (43'), 1:3 Матеус Кунья (63'), 1:4 Матеус Кунья (пенальти) (82'), 2:4 Тьяго Силва (86') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто (Алфи Гилкрист, 81'), Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Бен Чилвел (Бенуа Бадьяшиль, 81'), Мойсес Кайседо (Николас Джексон, 63'), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 72'), Кристофер Нкунку (Карни Чуквуэмека, 72') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 87'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон, Макс Килман, Пабло Сарабия (Томми Дойл, 72'), Марио Лемина, Педру Нету (Жанрикне Беллегард, 72'), Матеус Кунья, Joao Gomes (Мэтт Доэрти, 90') Предупреждения: Мало Гюсто (31'), Нелсон Семеду (39'), Педру Нету (41'), Мойсес Кайседо (56'), Бен Чилвел (78')

    После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (31 балл).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры