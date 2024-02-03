Форвард «Крыльев»: Тяжело сказать, есть ли потолок для нас в этом сезоне

Нападающийвысказался о потенциале самарцев в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Могут быть какие-то травмы, ещё какие-то перестройки в команде. Тяжело сказать, есть ли потолок для "Крыльев" в этом сезоне. Кто-то уходит, кто-то приходит.

Сейчас всё более-менее стабильно. Не хочу загадывать, но нынешнее место или пару мест выше по первой части сезона заслужены», — сказал Цыпченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Цыпченко провел только один матч за «Крыльев» в РПЛ и не отметился результативными действиями. Самарская команда занимает 6-е место в таблице Премьер-лиги с 29-ю очками в активе.