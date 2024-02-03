Симеоне: У «Реала» сильный президент

Наставник «Атлетико»поделился мнением о президенте столичного «Реала»

Команды сыграют друг с другом 4 февраля в рамках 23-го тура Ла Лиги.

«У "Реала" замечательный тренер, который очень хорошо управляет командой. Также у них очень сильный президент, Флорентино отлично управляет клубом, который является лучшим в мире.

Я восхищаюсь им за то, как он продолжает предъявлять требования к футболистам, играющим в "Реале". Футболисты этого клуба уходят — Роналду, Рамос, а клуб остаётся, потому что им образцово управляют», — приводит слова Симеоне Relevo.