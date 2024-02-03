«Атлетик» — «Мальорка»: счет матча 4:0, обзор голов

В стартовом матче 23-го тура испанской Примерына своем поле разбилсо счетом 4:0.

Автором дубля стал Юрий Бершиш, а еще по голу на счету Горки Гурусеты и Икера Муниаина.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Мальорка 4:0 Голы: 1:0 Юри Берчиче (3'), 2:0 Юри Берчиче (16'), 3:0 Горка Гурусета (62'), 4:0 Икер Муньяин (89') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 67'), Ойан Сансет (Mikel Jauregizar, 79'), Иньяки Уильямс (Malcom Adu Ares, 82'), Нико Уильямс (Икер Муньяин, 67'), Горка Гурусета (Рауль Гарсия, 79'), Benat Prados Мальорка: Предраг Райкович, Коста Хауме, Хосе Копете (Ведат Мурики, 46'), Антонио Раильо, Мартин Вальент, Джованни Гонсалес (Начо Видаль, 56'), Дани Родригес (Хавьер Льябрес, 75'), Мануэль Морланес, Омар Маскарель, Антонио Санчес (Серхи Дардер, 56'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 75') Предупреждение: Кайл Ларин (75')

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Атлетику» набрать 45 очков и закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» 20 баллов и пятнадцатая строчка.