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    Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Примеры с «Жироной»

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    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сможет принять участие в матче 23-го тура Примеры с «Жироной».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Футболист попал в заявку на предстоящий матч. Ранее представитель Захаряна Геннадий Голубин заявил о том, что полузащитник получил травму.

    В нынешнем сезоне Захарян провел 24 матча за «Реал Сосьедад» и отметился одной результатиной передачей. «Бело-голубые» занимают 6-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе после 22-х туров.

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  • 31/01/2024

    • Матч между «Жироны» и «Реал Сосьедада» состоится 3-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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