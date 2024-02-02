Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Примеры с «Жироной»

Российский полузащитниксможет принять участие в матче 23-го тура Примеры с

Футболист попал в заявку на предстоящий матч. Ранее представитель Захаряна Геннадий Голубин заявил о том, что полузащитник получил травму.

В нынешнем сезоне Захарян провел 24 матча за «Реал Сосьедад» и отметился одной результатиной передачей. «Бело-голубые» занимают 6-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе после 22-х туров.

Матч между «Жироны» и «Реал Сосьедада» состоится 3-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.