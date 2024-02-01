Карпин: Даже если Захарян не заиграет в Испании, время, проведенное там, пойдет ему на пользу

Главный тренер сборной России, выступавший во время игровой карьеры за «Реал Сосьедад», поделился своим мнением об

«Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдет он до этого уровня или нет — вопрос.

Даже если он не заиграет в "Реале Сосьедад", время, проведенное в Испании, пойдет ему на пользу. Мало того, что ты каждые выходные играешь против лучших футболистов Европы, так еще и тренируешься с теми, кто лучше тебя. Там другая готовность игроков, другая интенсивность», — сообщил Карпин Sport24.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 24 матча, сделал одну голевую передачу.