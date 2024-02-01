ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем»
  • 13:19
    • Livesport теперь в Telegram и Вконтакте
    Все новости спорта

    Карпин: Даже если Захарян не заиграет в Испании, время, проведенное там, пойдет ему на пользу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин, выступавший во время игровой карьеры за «Реал Сосьедад», поделился своим мнением об Арсене Захаряне.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдет он до этого уровня или нет — вопрос.

    Даже если он не заиграет в "Реале Сосьедад", время, проведенное в Испании, пойдет ему на пользу. Мало того, что ты каждые выходные играешь против лучших футболистов Европы, так еще и тренируешься с теми, кто лучше тебя. Там другая готовность игроков, другая интенсивность», — сообщил Карпин Sport24.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 24 матча, сделал одну голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» потенциальным лидером?
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервет ли «МЮ» беспроигрышную серию «Вулвз»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры