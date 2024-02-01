Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Бердыева с поста главного тренера

Махачкалинское «Динамо» сообщило об уходес поста главного тренера.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.

ФК "Динамо" уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — говорится в сообщении «Динамо».

При этом также отмечается, что 71-летний специалист продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

Бердыев возглавлял «Динамо» с июля 2023 года.