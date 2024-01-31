«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

Габриэль Жеузус Фото: globallookpress.com
Авторами точных ударов в составе «канониров» в данном противостоянии стали Габриэль Жезус и Букайо Сака. За хозяев забил Тайво Авонийи.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Арсенал Лондон 1:2
Голы: 0:1 Габриэл Жезус (65'), 0:2 Букайо Сака (72'), 1:2 Тайво Авонийи (89') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Гонсало Монтьель, Эндрю Омобамиделе, Мурилло, Харри Тоффоло, Неко Уильямс (Энтони Эланга, 78'), Данило Оливейра, Орел Мангала (Райан Йейтс, 71'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 64'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 46') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Эмиль Смит Роув (Кай Хаверц, 71'), Деклан Райс, Мартин Эдегор (Жоржиньо, 90'), Александр Зинченко (Якуб Кивёр, 90'), Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 78'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 78') Предупреждение: Габриэл Жезус (40')
Победа позволила «Арсеналу» набрать 46 пунктов и подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Ноттингема» 20 баллов и шестнадцатая строчка.