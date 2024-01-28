«Боруссия» Д — «Бохум»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяс большим трудом обыграла— 3:1.

На седьмой минуте с пенальти счет открыл Никлас Фюллькруг.

На исходе первого тайма в свои ворота мяч забил защитник хозяев Нико Шлоттербек.

Но на 72-й минуте Никласу Фюллькругу снова удался точный удар, который принес победу «Боруссии». Ему в том эпизоде ассистировал Марсель Забитцер.

Ну а уже в добавленное время 30-летний нападающий оформил хет-трик.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Бохум 3:1 Голы: 1:0 Никлас Фуллкруг (пенальти) (6'), 1:1 Нико Шлоттербек (автогол) (45'), 2:1 Никлас Фуллкруг (72'), 3:1 Никлас Фуллкруг (пенальти) (90 + 1') Боруссия Д: Александер Майер, Тома Мёнье, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Салих Озкан, Дониелл Мален (Джейми Байно-Гиттенс, 71'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо (Матс Хуммельс, 83'), Юссуфа Мукоко (Джованни Рейна, 66'), Никлас Фуллкруг Бохум: Мануэль Риман, Максимилиан Виттек, Иван Ордец, Матуш Беро, Патрик Остерхаге, Кевин Штёгер, Энтони Лосийя (Гонсало Пасьенса, 80'), Мориц Брошински (Филипп Хофман, 80'), Эрхан Машович, Christopher Antwi-Adjei (Moritz-Broni Kwarteng, 80'), Tim Oermann (Кристиан Гамбоа, 68') Предупреждения: Мануэль Риман (3'), Дониелл Мален (56'), Максимилиан Виттек (59'), Кристиан Гамбоа (89')

В следующем туре «Боруссия» будет играть в гостях с «Хайденхаймом».

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