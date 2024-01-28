«Мальорка» — «Бетис»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного забитого мяча стал Серхио Алтимира, которому ассистировал Набиль Фекир.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Бетис 0:1
Гол: 0:1 Серхи Альтмира (45 + 1') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес, Мартин Вальент (Дани Родригес, 58'), Антонио Раильо, Матия Настасич, Антонио Латорре (Коста Хауме, 80'), Мануэль Морланес (Хавьер Льябрес, 79'), Саму Кошта (Омар Маскарель, 36'), Серхи Дардер, Кайл Ларин (Ведат Мурики, 58'), Абдон Пратс Бетис: Руи Силва, Абнер Винисиус, Сократис Папастатопулос, Херман Песселья (Ricardo Visus, 46'), Эктор Бельерин, Иско, Луис Энрике (Хуан Крус, 84'), Серхи Альтмира, Набиль Фекир (Виллиан Жозе, 67'), Ассане Диао (Родриго Эрнандес, 46'), Johnny Cardoso Предупреждения: Антонио Латорре (75'), Руи Силва (79'), Коста Хауме (90 + 5')
Календарь и таблица испанской Примеры
Заработанные три очка позволили «Бетису» набрать 34 пункта и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Мальорки» осталось 20 баллов и пятнадцатая строчка.