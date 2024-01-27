Филлипс высказался о переходе в «Вест Хэм» на правах аренды

Хавбек «Манчестер Сити», перешедший в «Вест Хэм» на правах полугодичной аренды, поделился впечатлениями от трансфера.

«Я действительно рад быть здесь. Всегда было много слухов о моём переходе в "Вест Хэм", поэтому я на самом деле рад приступить к работе в ближайшее время.

Во второй половине сезона клубу есть за что бороться, и я не могу дождаться, когда стану частью этого. Здесь подобралась невероятная команда, поэтому, если я смогу продемонстрировать то качество, которое могу, уверен, мы сможем подарить болельщикам "Вест Хэма" много поводов для радости до конца сезона», — приводит слова Филлипса The Sun.

Календарь и таблица АПЛ

После 21 тура АПЛ «Вест Хэм» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.