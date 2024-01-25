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    Зане: Я хотел побыстрее вернуть мяч, а он вцепился мне в лицо

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    Полузащитник «Баварии» Лерой Зане высказался о стычке с главным тренером «Униона» Ненадом Бьелицей, которая случилась в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги (1:0).

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    «На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч, чтобы начать атаку, а потом начало безумие, он вцепился мне в лицо. Я не держу на него зла. Уже забыл обо всём.

    Я понимаю, что Бьелица был немного взволнован из-за случившегося в нашей штрафной. В любом случае, самое главное, что мы набрали три важных очка», — приводит слова Зане Bayern & Germany.

    Ранее главный тренер «Униона» Ненад Бьелица поделился своим мнением по поводу этой стычки.

    «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 44 очками в активе. Зане провел 18 матчей за мюнхенцев в чемпионате Германии, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.

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