Полузащитник «Баварии» Лерой Зане высказался о стычке с главным тренером «Униона» Ненадом Бьелицей, которая случилась в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги (1:0).

«На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч, чтобы начать атаку, а потом начало безумие, он вцепился мне в лицо. Я не держу на него зла. Уже забыл обо всём.

Я понимаю, что Бьелица был немного взволнован из-за случившегося в нашей штрафной. В любом случае, самое главное, что мы набрали три важных очка», — приводит слова Зане Bayern & Germany.

Ранее главный тренер «Униона» Ненад Бьелица поделился своим мнением по поводу этой стычки.

«Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 44 очками в активе. Зане провел 18 матчей за мюнхенцев в чемпионате Германии, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.