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    «Бавария» победила «Унион» с минимальным счетом

    «Бавария» — «Унион»: счет матча 1:0 (0:0)

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    В матче перенесенном 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» победила берлинский «Унион» со счетом 1:0.

    Рафаэль Герейру
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    Рафаэль Герейру

    Единственный гол на 46-й минуте забил португальский защитник Рафаэль Герейру.

    На 55-й минуте Гарри Кейн имел шанс увеличить счет, но его гол был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Унион 1:0
    Гол: 1:0 Рафаэл Геррейру (46') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Эрик Дайер, 46'), Маттейс де Лигт, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Александар Павлович, 86'), Леон Горецка, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 77'), Лерой Зане, Кингсли Коман (Матис Тель, 77'), Гарри Кейн Унион: Фредерик Реннов, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 64'), Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Кевин Фогт, Робин Кнохе, Яник Хаберер (Крис Бедья, 78'), Лука Тусар, Алекс Краль (Бренден Ааронсон, 78'), Кевин Фолланд (Кевин Бехренс, 26'), Benedict Hollerbach (Андраш Шчафер, 64') Предупреждения: Кевин Бехренс (48'), Лерой Зане (74'), Гарри Кейн (90 + 5'), Кевин Фогт (90 + 5'), Диогу Лейте (90 + 6') Удаление: Nenad Bjelica (75')

    В следующем матче «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом».

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