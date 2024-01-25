ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесНе верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ
  • 13:10
    • «Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» в товарищеской встрече
  • 13:14
    • Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Наполи»
    Все новости спорта

    В «Оренбурге» отметили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» по Лукасу Вере

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Локомотив Трансферы
    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что клуб не ведет переговоров с «Локомотивом» по поводу возможного перехода Лукаса Веры.

    Лукас Вера
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Вера

    «Вариант с "Локомотивом" — это пока всё чьи-то домыслы. Пока нет никаких переговоров. С иностранным клубом пока тоже без конкретики, ничего не двигается. Сложно сказать, останется ли Вера в "Оренбурге".

    Трансферное окно открыто ещё месяц, неизвестно, что будет. Пока никаких переговоров ни с кем нет», — сказал Андреев «Чемпионату».

    Ранее в прессе писали, что Вера может оказаться в бразильском «Коринтиансе».

    Календарь и таблица РПЛ

    26-летний Вера в текущем сезоне сыграл 17 встреч в РПЛ, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Кыргызстан не проиграть Оману?
  • Кыргызстан — Оман. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • У «Борнмута» не возникнет проблем с представителем Чемпионшипа
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры