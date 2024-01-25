В «Оренбурге» отметили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» по Лукасу Вере

Спортивный директор «Оренбурга»отметил, что клуб не ведет переговоров с «Локомотивом» по поводу возможного перехода

«Вариант с "Локомотивом" — это пока всё чьи-то домыслы. Пока нет никаких переговоров. С иностранным клубом пока тоже без конкретики, ничего не двигается. Сложно сказать, останется ли Вера в "Оренбурге".

Трансферное окно открыто ещё месяц, неизвестно, что будет. Пока никаких переговоров ни с кем нет», — сказал Андреев «Чемпионату».

Ранее в прессе писали, что Вера может оказаться в бразильском «Коринтиансе».

Календарь и таблица РПЛ

26-летний Вера в текущем сезоне сыграл 17 встреч в РПЛ, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.