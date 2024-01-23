ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» ДТрансферный дайджест. 16 — 22 января
  • 00:08
    • «Интер» вырвал победу у «Наполи» и стал победителем Суперкубка
  • 22:06
    • Минское «Динамо» переиграло СКА в овертайме
  • 22:29
    • «Гранада» — «Атлетико»: стартовые составы на матч Примеры
  • 21:59
    • Нигерия и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф Кубка Африки
  • 21:21
    • «Кузбасс» победил «Урал», «Зенит» разгромил «Нову»
    Все новости спорта

    «Интер» вырвал победу у «Наполи» и стал победителем Суперкубка

    «Интер» — «Наполи»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Интер Наполи
    В финале Суперкубка Италии «Интер» с минимальным счетом 1:0 победил «Наполи».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый тайм проходил с небольшим преимуществом «нерадзурри», но не принес забитых голов.

    В середине второго тайма за две желтые карточки был удален форвард «Наполи» Джованни Симеоне.

    После удаления «Интер» полностью захватил инициативу на поле, но смог забить победный гол лишь на 90+1 минуте.

    Его автором стал капитан и лидер Лаутаро Мартинес. Голевую передачу ему отдал Бенжамен Павар.

    Футбол. Италия. Суперкубок
    Наполи — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (90 + 1') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки (Мариу Руй, 74'), Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Джакомо Распадори, 74'), Хвича Кварацхелия (Джанлука Гаэтано, 70'), Алессио Дзербин (Leo Ostigård, 58'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 70'), Джованни Симеоне Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Марко Арнаутович, 81'), Маттео Дармиан, Стефан де Врей (Карлос Аугусто, 62'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 62'), Лаутаро Мартинес (Янн Биссекк, 90'), Марку Тюрам (Алексис Санчес, 81') Предупреждения: Амир Ррахмани (42'), Хакан Чалханоглу (44'), Алессио Дзербин (46'), Стефан де Врей (47'), Джованни Симеоне (55'), Николо Барелла (55'), Джованни Симеоне (60'), Walter Mazzarri (76'), Джанлука Гаэтано (90'), Лаутаро Мартинес (90 + 2')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Мидлсбро» забить «Челси»?
  • «Челси» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Очередное дерби столицы окажется за «Динамо»?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Выиграет ли Австралия группу на Кубке Азии?
  • Австралия — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Костюк — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры