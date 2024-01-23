«Интер» — «Наполи»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

В финале Суперкубка Италиис минимальным счетом 1:0 победил

Первый тайм проходил с небольшим преимуществом «нерадзурри», но не принес забитых голов.

В середине второго тайма за две желтые карточки был удален форвард «Наполи» Джованни Симеоне.

После удаления «Интер» полностью захватил инициативу на поле, но смог забить победный гол лишь на 90+1 минуте.

Его автором стал капитан и лидер Лаутаро Мартинес. Голевую передачу ему отдал Бенжамен Павар.