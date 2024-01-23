«Интер» — «Наполи»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

Первый тайм проходил с небольшим преимуществом «нерадзурри», но не принес забитых голов.
В середине второго тайма за две желтые карточки был удален форвард «Наполи» Джованни Симеоне.
После удаления «Интер» полностью захватил инициативу на поле, но смог забить победный гол лишь на 90+1 минуте.
Его автором стал капитан и лидер Лаутаро Мартинес. Голевую передачу ему отдал Бенжамен Павар.
Футбол. Италия. Суперкубок
Наполи — Интер 0:1
Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (90 + 1') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки (Мариу Руй, 74'), Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Джакомо Распадори, 74'), Хвича Кварацхелия (Джанлука Гаэтано, 70'), Алессио Дзербин (Leo Ostigård, 58'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 70'), Джованни Симеоне Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Марко Арнаутович, 81'), Маттео Дармиан, Стефан де Врей (Карлос Аугусто, 62'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 62'), Лаутаро Мартинес (Янн Биссекк, 90'), Марку Тюрам (Алексис Санчес, 81') Предупреждения: Амир Ррахмани (42'), Хакан Чалханоглу (44'), Алессио Дзербин (46'), Стефан де Врей (47'), Джованни Симеоне (55'), Николо Барелла (55'), Джованни Симеоне (60'), Walter Mazzarri (76'), Джанлука Гаэтано (90'), Лаутаро Мартинес (90 + 2')