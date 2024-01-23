«Локомотив» может подписать защитника «Сантоса»

продолжает искать усиление в центр защиты, сообщает «Чемпионат».

В шорт-лист «железнодорожников» входят три игрока — защитник «Сантоса» Жоаким, Жерзино Ньямси из «Страсбурга» и Исмайли из «Эмполи».

«Защитник "Страсбурга" Жерзино Ньямси согласен перейти в московский клуб, но "Локомотив" пока не может договориться со "Страсбургом". Москвичи предложили за защитника € 3,2 млн, а французы хотят € 6 млн.

"Эмполи" готов продать Исмайли в "Локомотив" за € 4 млн, но "Локомотив" не устраивает эта цена. Что касается Жоакима из "Сантоса", то бразильский клуб готов отпустить защитника за € 10 млн, но согласен на рассрочку на три года», — рассказал источник издания.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.