«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: счет матча 0:2, обзор голов

«Лас-Пальмас» Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре отметились Альберто Молейро и Хавьер Муньос.
Отметим, что «Райо Вальекано» доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Альваро Гарсии.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Лас-Пальмас 0:2
Голы: 0:1 Альберто Молейро (35'), 0:2 Хавьер Муньос (83') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью (Рауль Де Томас, 82'), Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 82'), Унаи Лопес, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Иси Паласон (Ранди Нтекья, 66'), Серхио Камельо (Хорхе де Фрутос, 66'), Оскар Трехо (Радамель Фалькао, 75') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона, Херцог Хуан, Алекс Суарес, Альберто Молейро (Марвин Парк, 67'), Кирьян Родригес, Максимо Перроне, Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 88'), Сандро Рамирес (Бенито Рамирес, 78'), Мунир Эль-Хаддади (Марк Кардона, 88'), Mika Marmol Предупреждения: Иван Балью (17'), Альваро Гарсия (76'), Альваро Вальес (80'), Альваро Гарсия (81')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Лас-Пальмас» набрал 31 пункт и занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. У «Райо Вальекано» осталось 23 очка и двенадцатая строчка.