«Гремио» может подписать игрока «Зенита»

В переходе Ду Кейроса заинтересован «Гремио», сообщают журналисты Диого Росси и Калиэль Дорнелес.
Клуб из Порту-Алегри уже сделал официальное предложение «Зениту» об аренде 24-летнего футболиста.
«Гремио» при этом не единственный клуб, который пытается подписать Ду Кейроса.
Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».