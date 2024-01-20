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    «Гремио» может подписать игрока «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в ближайшее время может вернуться в чемпионат Бразилии.

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    В переходе Ду Кейроса заинтересован «Гремио», сообщают журналисты Диого Росси и Калиэль Дорнелес.

    Клуб из Порту-Алегри уже сделал официальное предложение «Зениту» об аренде 24-летнего футболиста.

    «Гремио» при этом не единственный клуб, который пытается подписать Ду Кейроса.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».

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