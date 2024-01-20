«Гремио» может подписать игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита»в ближайшее время может вернуться в чемпионат Бразилии.

В переходе Ду Кейроса заинтересован «Гремио», сообщают журналисты Диого Росси и Калиэль Дорнелес.

Клуб из Порту-Алегри уже сделал официальное предложение «Зениту» об аренде 24-летнего футболиста.

«Гремио» при этом не единственный клуб, который пытается подписать Ду Кейроса.

Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».