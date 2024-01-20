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    Комбаров дал первый комментарий в качестве тренера «Спартака-2»

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    Дмитрий Комбаров, недавно назначенный главным тренером «Спартака-2», обозначил свои цели на новой должности.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся "Спартак-2". Думаю, нас ждет хорошая и продуктивная работа.

    Цели в клубе? "Спартак" — это всегда про результат. Еще не менее важный фактор, возможно, и основной — воспитание молодежи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли "Спартак", — цитирует Комбаров пресс-служба команды.

    Календарь и таблица РПЛ

    Дмитрий Комбаров играл за "красно-белых" с 2010 по 2019 год, провел 274 матча. По числу игр за "Спартак" он уступает лишь Егору Титову.

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