Комбаров дал первый комментарий в качестве тренера «Спартака-2»

, недавно назначенный главным тренером, обозначил свои цели на новой должности.

«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся "Спартак-2". Думаю, нас ждет хорошая и продуктивная работа.

Цели в клубе? "Спартак" — это всегда про результат. Еще не менее важный фактор, возможно, и основной — воспитание молодежи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли "Спартак", — цитирует Комбаров пресс-служба команды.

Календарь и таблица РПЛ

Дмитрий Комбаров играл за "красно-белых" с 2010 по 2019 год, провел 274 матча. По числу игр за "Спартак" он уступает лишь Егору Титову.