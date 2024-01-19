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    Иван Перишич вернулся в родной клуб

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    Официальный сайт загребского «Хайдука» сообщил об аренде полузащитника Ивана Перишича из лондонского «Тоттенхэма».

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    «Хайдук» может подтвердить, к удовлетворению всей публики, которая с нетерпением ждала этого момента, что Иван Перишич снова будет носить белую майку под четвертым номером спустя почти 17 с половиной лет. После большой и чрезвычайно успешной зарубежной карьеры Иван снова возвращается на «Полюд».

    Перишич перейдёт к белым на правах аренды до конца сезона из английского «Тоттенхэма». После окончания аренды в конце июня было согласовано сотрудничество между клубом и нападающим на следующий соревновательный сезон«, — написано в заявлении клуба.

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    • В этом сезоне 34-летний Иван Перишич сыграл на старте сезона за "шпор" 5 матчей, отдал одну результативную передачу, а затем получил серьезную травму. Полузащитник является воспитанником "Хайдука", но за взрослую команду не сыграл ни одной встречи.

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