Иван Перишич вернулся в родной клуб

Официальный сайт загребского «Хайдука» сообщил об аренде полузащитникаиз лондонского «Тоттенхэма».

«Хайдук» может подтвердить, к удовлетворению всей публики, которая с нетерпением ждала этого момента, что Иван Перишич снова будет носить белую майку под четвертым номером спустя почти 17 с половиной лет. После большой и чрезвычайно успешной зарубежной карьеры Иван снова возвращается на «Полюд».

Перишич перейдёт к белым на правах аренды до конца сезона из английского «Тоттенхэма». После окончания аренды в конце июня было согласовано сотрудничество между клубом и нападающим на следующий соревновательный сезон«, — написано в заявлении клуба.

В этом сезоне 34-летний Иван Перишич сыграл на старте сезона за "шпор" 5 матчей, отдал одну результативную передачу, а затем получил серьезную травму. Полузащитник является воспитанником "Хайдука", но за взрослую команду не сыграл ни одной встречи.