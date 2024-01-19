«Интер» — «Лацио»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

В полуфинальном матче Суперкубка Италии миланскийлегко победил римскийсо счетом 3:0.

Уже на 17-й минуте французский нападающий Маркус Тюрам с передачи Федерико Димарко открыл счет в матче ударом из пределов штрафной площади.

В начале второго тайма в ворота «Лацио» был назначен пенальти, который четко реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

А на исходе основного времени точку в матче поставил Давиде Фраттези после паса Генриха Мхитаряна.

Футбол. Италия. Суперкубок Интер — Лацио 3:0 Голы: 1:0 Марку Тюрам (17'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (50'), 3:0 Давиде Фраттези (87') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 67'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 67'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 81'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам (Алексис Санчес, 74'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 74') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила, Фелипе Андерсон, Матиас Весино, Николо Ровелла (Данило Катальди, 51'), Маттео Гюэндузи (Луис Альберто, 51'), Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 67'), Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 83'), Педро Родригес (Густав Исаксен, 67'), Чиро Иммобиле Предупреждения: Алессио Романьоли (64'), Матиас Весино (70'), Хакан Чалханоглу (79')

Теперь в финале турнира «Интер» сыграет с «Наполи», который разгромил в полуфинале «Фиорентину» со счетом 3:0.